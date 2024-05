Il modello maschile a bermuda diventa il nuovo capo cult da sfoggiare non solo in vacanza

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 28 maggio 2024) Quante volte, in, abbiamo rubato al compagno, al marito o all’amico il costume da bagno aper usarlo come pantaloncini alternativi? Da questa stagione sarà possibile farlo anche in città. Grazie al brand di moda Miu Miu che l’ha sdoganato per arricchire l’armadio primaverile di unin più. Al posto dei soliti, infatti, quelli da mare hanno il vantaggio di essere più colorati, resistenti all’acqua e di dare quindi un twist tuttoagli outfit di maggio e giugno. Come dimostra la sfilata primavera estate 2024 del brand che li ha lanciati però in una variante deluxe in raso. In poche parole, si tratta di quella nota eccentrica che non guasta mai e che dona al look quell’allure vacanziera e inedita di cui tutte abbiamo bisogno in queste settimane.