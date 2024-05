Il ministro degli Esteri polacco non esclude l’invio di truppe in Ucraina

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 28 maggio 2024) «Putin ha potenziato i missili nucleari e ha modernizzato il suo deposito di testate nucleari nell’exclave di Kaliningrad già negli anni scorsi. Può annientarci con le bombe atomiche miriadi di volte. Ma è l’ultima carta che può giocarsi. L’esercito russo non è attrezzato per combattere in un ambiente contaminato. La minaccia di usare le armi nucleari ha una serie di implicazioni complicate e non dovremmo tormentarci dinanzi a questa minaccia». Radoslaw Sikorski,, parla così in un’intervista a Repubblica e al consorzio di testate Lena. E dice senza problemi che «non dovremmore»dimilitari polacche in. «Dovremmo lasciare Putin col fiato sospeso sulle nostre intenzioni». Sikorski parla anche delle influenze russe in Europa.