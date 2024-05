Il Liceo Città di Piero omaggia Amadeo Peter Giannini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) Arezzo, 28 maggio 2024 – L'Istituto d’Istruzione Superiore “di”, in collaborazione con l’Associazione Cultura della Pace, le ACLI Provinciali di Arezzo e ACLI “Adriano Olivetti” di Sansepolcro, il prossimo 31 maggio intitolerà il cortile dell’Istituto Tecnico Economico “Luca Pacioli” ad, Banchiere ed Economista, fondatore della Bank of America, esemplare nel seguire principii di attenzione ai più poveri e a quanti necessitavano di protezione e sostegno economico. Grazie alle sue teorie e pratiche economiche, è stato possibile sostenere l’economia statunitense negli anni difficilissimi seguiti al grande terremoto di San Francisco del 1906 e in quelli della grande depressione post 1929.è rimasto quasi sconosciuto in Italia, nonostante l’importanza del personaggio e della sua storia e dell’apprezzamento del quale ha goduto e gode ancora negli Stati Uniti.