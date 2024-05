Il lavoro che piace vita privata estero Ecco i sogni degli studenti orvietani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) Come vedono il loro futuro glidi Orvieto? A questa domanda ha cercato di rispondere l’impresa sociale “Cittadinanza territorio sviluppo“, Cts, in collaborazione con l’istituto d’istruzione artistica classica e professionale con l’indagine demoscopica “Progettando il domani. Le aspirazioni professionali dei giovani“. Obiettivo esplorare le aspirazioni professionalidelle classi terze e quarte. L’indagine, condotta nell’ambito del percorso per lo sviluppo delle competenze trasversali e per l’orientamento, ha coinvolto 338 allievi del liceo economico sociale. "Grazie alla partecipazione attivae all’uso di questionari online anonimi, abbiamo raccolto preziose informazioni sulle aspettative e le aspirazioni lavorative dei giovani di Orvieto" dicono da Cts.