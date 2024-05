Il laboratorio che include tutti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) Laboratori per i piccoli alunni della scuola dell’infanzia con i genitori che hanno partecipato in modo attivo e che si sono sono trasformati in un’occasione per interagire condividendo tradizioni e cultura. Succede alla scuola de Il Pino, che fa parte dell’istituto comprensivo Mascagni. "Ascoltare i racconti e le tradizioni di mondi lontani ci ha uniti annullando qualsiasi distanza" spiega una delle insegnanti che hanno coordinato i laboratori didattici e creativi con materiali di recupero, che si sono tenuti sia nell’atrio che nel giardino del plesso scolastico. La scuola dell’infanzia Il Pino ha sede in via Galcianese ed è frequentata da un’alta percentuale di bambini stranieri. "Ogni giorno è una sfida per abbattere l’etichetta che ci è stata attribuita – aggiunge l’insegnante–.