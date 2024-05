Il governo esorta le donne a fare più figli ma poi taglia i fondi | davvero ci si sorprende?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) di Marcello Saltarelli e Silvia Panini* Ildella famiglialepiù, ma poiper le famiglie, per i comuni e per la sanità. È quello che la maggioranza di destra capitanata da Meloni sta facendo con le sue politiche. Nella bozza di decreto attuativo preparato dal ministero dell’Economia, che sta circolando in queste ore sui giornali, si annuncia un taglio deipubblici per 250 milioni di euro per i comuni italiani solo quest’anno, per arrivare a 1,25 miliardi di tagli totali entro il 2028. I tagli saranno distribuiti a seconda deidel Pnrr ricevuti da ciascun comune: i comuni che stanno ricevendo di più – e quindi investendo maggiormente – subiranno maggiori decurtazioni. Un bell’incentivo all’impegno, volendo essere ironici.