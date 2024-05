Il giorno sbagliato | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 28 maggio 2024) Il: trama, cast e streaming delsu Rai 2 Stasera, martedì 28 maggio 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Ildel 2020 diretto da Derrick Borte con Russell Crowe. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama New Orleans, USA: Tom Cooper, armato di martello e tanica di benzina, fa irruzione nella casa dove vivono la sua ex moglie e il suo nuovo compagno; dopo averli brutalmente uccisi e aver incendiato l’abitazione, si allontana a bordo del suo pick-up. Qualche ora dopo, Rachel Hunter, giovane donna in procinto di separarsi dal marito, esce per accompagnare il figlio Kyle a scuola. I due rimangono imbottigliati nel traffico e Rachel, a un incrocio, suona il clacson a un pick-up che rimane fermo al semaforo verde; il guidatore è proprio Cooper che, infuriato, la minaccia promettendo vendetta.