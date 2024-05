Il giorno sbagliato | tutto quello che c’è da sapere sul film con Russell Crowe

(Di martedì 28 maggio 2024) Il male è sempre fin troppo seducente ed è dunque fin troppo semplice finire con l’essere il cattivo di una data situazione. È questo ciò che accade in Il(qui la recensione), thriller del 2020 con protagonista il premio Oscar. Diretto da Derrick Borte, ilpresenta infatti l’attore nei panni di un pericoloso automobilista il quale cede al peso delle proprie pressioni psicologiche, dando vita ad una giornata decisamente “sbagliata”. Scritto da Carl Ellsworth, sceneggiatore anche di Disturbia e L’ultima casa a sinistra, Ilporta dunque sul grande schermo una riflessione sulle nevrosi contemporanee, dimostrando quanto sia facile con alcune banalità far scattare la follia omicida in persone già cariche di odio e risentimento.

“Il giorno sbagliato”: su Rai 2 il thriller con Russell Crowe, automobilista da incubo - “Il giorno sbagliato”: su Rai 2 il thriller con Russell Crowe, automobilista da incubo - In un giorno come tanti a New Orleans, Rachel Hunter (Caren Pistorius) sta accompagnando a scuola, con la macchina, il figlio Kyle (Gabriel Bateman, The Fabelmans). Da poco separata, Rachel è ... iodonna