Il giocatore del Genoa Gudmundsson accusato di violenza sessuale | rischia la galera

(Di martedì 28 maggio 2024) Èdiin Islanda, il calciatore delAlbert. Stando a quanto si apprende, la Procura della Repubblica ha fatto riaprire il caso, emettendo un atto d’accusa nei confronti del, che era stato denunciato da una donna. I fatti erano venuti alla luce nel mese di agosto, quando la ragazza aveva presentato una denuncia per aver subito una molestiada parte di.Leggi anche: L’ex coreografo di Amici e gli abusi sessuali nella danza: “Gli insegnanti nelle docce nudi con noi allievi”fuori dall’Islanda Un caso gravissimo, sottolineato anche dalla presidentessa della Federcalcio che aveva preso immediatamente provvedimenti:era stato infatti tagliato fuori dall’Islanda, dato che secondo le regole della federazione non può allenarsi o partecipare alle partite con il resto della squadra mentre è in corso un’indagine contro di lui.