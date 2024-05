Il giallo Onorato | una seconda fascetta a terra e la cintura di sicurezza sganciata Le telecamere svelano che l’auto si fermò due volte

Con il passare delle ore sembra prendere corpo l'ipotesi che Angelo Onorato, architetto palermitano 56enne, marito dell'eurodeputata Francesca Donato trovato morto sabato in auto con una fascetta da elettricista stretta attorno alla gola, si sia tolto la vita e non sia stato vittima di un omicidio. ... tg24.sky

Con il passare delle ore sembra prendere corpo l'ipotesi che Angelo Onorato, architetto palermitano 56enne, marito dell'eurodeputata Francesca Donato trovato morto sabato in auto con una fascetta da elettricista stretta attorno alla gola, si sia tolto la vita e non sia stato vittima di un omicidio. ... tg24.sky

Angelo Onorato come è morto, l'autopsia scioglie il mistero: l'ultimo caffè con uno sconosciuto al bar e le immagini delle telecamere - Angelo onorato come è morto, l'autopsia scioglie il mistero: l'ultimo caffè con uno sconosciuto al bar e le immagini delle telecamere - Angelo onorato, gli accertamenti della procura di Palermo sulla morte dell'architetto di 54 anni, marito dell'eurodeputata Francesca Donato, continuano a ritmo serrato e gli ... corriereadriatico

Accoltellato e abbandonato all'ospedale di Reggio Calabria: fermato sospettato per l'omicidio, l'uomo è morto - Accoltellato e abbandonato all'ospedale di Reggio Calabria: fermato sospettato per l'omicidio, l'uomo è morto - La vittima accoltellata e poi abbandonata in fin di vita al nosocomio di Reggio Calabria. Un sospettato fermato agli imbarchi di Villa San Giovanni ... notizie.virgilio

Angelo Onorato trovato morto in auto, si cerca l’uomo con cui ha preso l’ultimo caffè al bar - Angelo onorato trovato morto in auto, si cerca l’uomo con cui ha preso l’ultimo caffè al bar - Angelo onorato aveva preso un caffè con un uomo al bar la mattina in cui è morto. La polizia ha acquisito ora anche le telecamere di sorveglianza del locale per cercare di identificare la persona lo ... fanpage