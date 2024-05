Milan Sportiello 5,5: raccoglie per tre volte il pallone dal fondo della rete. Non ha colpe particolari ma non è l`esempio della sicurezza. F... calciomercato

I felsinei rischiano di cedere il quarto posto all'Atalanta: in questo caso, giallorossi fuori da Champions Il Genoa batte il Bologna per 2-0 nel match tutto rossoblu dell'ultima giornata di campionato. I liguri si impongono con i gol di Malinovskiy, a segno al 13' con un sinistro chirurgico, e di ... sbircialanotizia

Il Genoa mette tutti in riga: è la miglior neopromossa d'Europa - Il genoa mette tutti in riga: è la miglior neopromossa d'Europa - Ora che i campionati sono ufficialmente terminati quella che prima era soltanto una tendenza è diventata una certezza: il genoa è stata la miglior neopromossa dell'anno in Europa. Se si prendono in ... calciomercato

Favilli saluta Terni e la Ternana: "Avrete per sempre un tifoso in più" - FOTO - Favilli saluta Terni e la Ternana: "Avrete per sempre un tifoso in più" - FOTO - L'attaccante rossoverde ha salutato la Ternana e i tifosi rossoverdi con un messaggio affidato ai propri social: "Ho sofferto davvero tanto" ... ternananews

Prandelli: “Conte è una garanzia, la piazza di Napoli lo apprezzerà fin da subito” - Prandelli: “Conte è una garanzia, la piazza di Napoli lo apprezzerà fin da subito” - Claudio Cesare Prandelli, ex allenatore, tra le altre, di Fiorentina e genoa ed ex c.t. della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai ... iamnaples