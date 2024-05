(Di martedì 28 maggio 2024) Prezzo del gas in chiaro ribasso sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'pa: il future sul metano con consegna a giugno ha chiuso la giornata in discesa del 4,8% a 33,5al, limando i massimi dalla fine dell'anno scorso registrati nei giorni scorsi. .

Prezzo del gas in leggera crescita nelle prime battute del mercato di Amsterdam, di riferimento per l' euro pa: il future sul metano con consegna a giugno ha aperto in aumento dell'1% a 35,5 euro al Megawattora . quotidiano

Borsa: Milano fiacca in attesa della Bce, solide le banche - Borsa: Milano fiacca in attesa della Bce, solide le banche - Prezzo del gas invece in chiaro ribasso sul mercato di Amsterdam: il future sul metano con consegna a giugno ha chiuso la giornata in discesa del 4,8% a 33,5 euro al megawattora, limando i massimi ... notizie.tiscali

Il gas conclude in forte calo (-4%) a 33 euro al Megawattora - Il gas conclude in forte calo (-4%) a 33 euro al megawattora - Prezzo del gas in chiaro ribasso sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'europa: il future sul metano con consegna a giugno ha chiuso la giornata in discesa del 4,8% a 33,5 euro al megawattora, ... ansa

Listini rossi - Listini rossi - Gli indici azionari delle principali borse mondiali trattano in ribasso. Il Ftse Mib tratta in calo dello 0,25% con vendite sui titoli di Prysmian, Brunello Cucinelli e Ferrari mentre si limitano le p ... milanofinanza