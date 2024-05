Il fantasma e lo scheletro che imperversarono Arezzo e dopo una buona pizza!

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 28 maggio 2024) Quando ancora non era stato fatto il vialone che portava allo stadio, nei campi dove ora si allenano le giovanili dell’, un lenzuolo bianco appariva e scompariva nel campo di grano, alla mezzanotte. Come ogni cosa, si sparse volontariamente la notizia, equalche sera, la curiosità portò qualche centinaio di persone a curiosare. Aldo era rimasto nascosto per più di due ore, e il suo balletto notturno tra le messi fu interrotto da una coppiola di spari ” so’ io, so io, non sparate!!!” e ilfini’ le sue apparizioni. Lousciva da dietro le tombe del cimitero di San Firenze, quando ancora il Torrino non c’era. Luciano si era comprato una tuta nera completa con unofosforescente disegnato sopra, forse usata come costume in teatro.