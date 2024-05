Il doppio standard Usa verso la Corte penale internazionale | qui sta la sua vocazione egemonica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) di Stefano Briganti “Io ho visto degli orrori, orrori che ha visto anche lei… E’ impossibile trovare le parole per descrivere ciò che è necessario a coloro che non sanno ciò che significa l’orrore. L’orrore ha un volto”. Così dice il colonnello Kurtz nel film Apocalypse Now, parlando della guerra in Vietnam. Si potrebbe anche leggere il diario di Tanya Savicheva sugli orrori dell’assedio di Leningrado da parte dell’esercito tedesco e durato due anni e mezzo. La guerra è orrore. Fu dopo la seconda guerra mondiale, che vide l’uso delle prime bombe nucleari e che costò decine di milioni di morti al continente europeo, che il mondo decise di dotarsi di strumenti per impedire il ripetersi di tali orrori. Nacquero l’Onu, il Consiglio di Sicurezza e i tribunali internazionali dell’Aja.