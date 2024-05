Il doppio danno del traffico di rifiuti | c’era anche il ferro che metteva fuori uso gli impianti In Campania 12 arresti

(Di martedì 28 maggio 2024) Ilambientale ed economico. Hanno come sempre unvolto le conseguenze degli illeciti in materia ambientale e lo hanno maggior ragione indove ildeiha infestato alcune aree del territorio ormai tragicamente noto come Terra dei Fuochi. La nuova operazione da parte dei Carabinieri del Noe, coordinata dalla Dda, ha portato all’arresto di dodici persone nelle province di Napoli, Avellino, Benevento e Salerno perillecito dispeciali e corruzione. Le indagini, iniziate nel mese di gennaio 2023, hanno svelato l’attività di un’associazione che smaltiva illecitamente ispeciali di provenienza industriale nell’impianto pubblico di Tufino. Oltre 1000 tonnellate dispeciali sono state smaltite, secondo gli inquirenti, con un aggravio di costi alla Sapna – società interamente partecipata dalla città metropolitana di Napoli che gestisce il ciclo integrato deisolidi urbani della area metropolitana del capoluogo – per circa 500mila euro, oltre i danni spesso causati all’stica dallo sversamento disi.

