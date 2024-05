Il crimine in Toscana | la rete del riciclaggio per mettere le mani su ristoranti e alberghi

(Di martedì 28 maggio 2024) Firenze, 28 maggio 2024 – Idel centro di Firenze acquistati per poi diventare casseforti che sfornavano soldi in nero da riciclare nell’acquisto di altre attività commerciali: bar, locali e. E per fare la bella vita. Un giro vorticoso di denaro sporco, favorito dal turismo che negli anni ha portato all’acquisto e/o affitto di 31 locali, duee attività imprenditoriali (un birrificio e un autonoleggio), uno anche in Versilia, per qualcosa come 13 milioni e mezzo di euro. L’indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, punta dritta alla compagine albanese che nel capoluogo toscano, in accordo con insospettabili del posto, avrebbe messo lenell’economia locale. Come se il ‘salto di qualità’ della criminalità albanese nel tessuto imprenditoriale toscano, di cui a gennaio parlava il procuratore generale Ettore Squillace Greco nella relazione di inaugurazione dell’anno giudiziario, si fosse materializzato nelle dodici pagine di decreto di perquisizione e sequestro firmato dal procuratore Filippo Spiezia, dall’Aggiunto Luca Tescaroli e dal pm Christine Von Borries.

