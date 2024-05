Il Consorzio Vini Bardolino inaugura il Chiaretto Lounge a Lazise

Un viaggio “in rosa” tutto italiano. Prima tappa: il Piemonte - Un viaggio “in rosa” tutto italiano. Prima tappa: il Piemonte - I vini rosati del Piemonte sono molti più di quanto si possa pensare: da questa regione e da 6 chicche da provare, iniziamo un viaggio in rosa in tutta Italia. gazzettadelgusto

Dove fare l'aperitivo in vigna in Lombardia. Le 8 migliori cantine scelte dal Gambero Rosso - Dove fare l'aperitivo in vigna in Lombardia. Le 8 migliori cantine scelte dal Gambero Rosso - Da queste si ricavano vini di tutto rispetto, a partire dall’Albis Dosaggio ... di uve autoctone ricavando etichette di ragguardevole livello, a partire dal chiaretto Micaela. Gli ospiti possono ... gamberorosso

Vino, dal 31 maggio al 2 giugno a Bardolino c’è “Palio del Chiaretto” - Vino, dal 31 maggio al 2 giugno a Bardolino c’è “Palio del chiaretto” - Milano, 22 mag. (askanews) – Il lungolago bardolinese torna a tingersi di rosa per la 19esima edizione del “Palio del chiaretto Bardolino”, la manifestazione dedicata ad uno dei vini rosati italiani p ... askanews