Il Centro cani guida di Limbiate Per i volontari la Rosa Camuna | un premio al faro dei non vedenti

(Di martedì 28 maggio 2024) Ci sarà anche una delegazione delLions didomani a Palazzo Lombardia per la cerimonia di consegna del ““, assegnato all’ente benefico che da 65 anni addestraassegnati gratuitamente a persone nondi tutta Italia. La benemerenza assegnata da Regione Lombardia e conferita il 29 maggio, giorno della Festa della Lombardia, riconosce l’enorme lavoro portato avanti dalLions di, dove ogni anno vengono addestrati circa 50che diventeranno "occhi per chi non vede" e accompagneranno ogni giorno la persona non vedente a cui sono assegnati. "Ci fa molto piacere ricevere questo riconoscimento che è un segno di attenzione per quello che facciamo tutti i giorni nel nostroe per i risultati ottenuti" commenta il presidente dell’associazione, Giovanni Fossati.

