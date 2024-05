(Di martedì 28 maggio 2024) Ascoli, 28 maggio 2024 – “Ildeipuò a tutti gli effetti essere considerato un’eccellenza marchigiana. La sua valorizzazione è un’die crescita sostenibile di tante nostre comunità e, in particolare, di quelledaldal momento che il tratto che attraversa la regione Marche all’interno dell’area del cratere si sviluppa per circa 270 chilometri”. Lo ha detto Guido Castelli commissario straordinario alla ricostruzione intervenendo al convegno ’Alla scoperta deldei’ che si è tenuto ad Ascoli presso la sede della Camera di Commercio. Vi hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco Fioravanti, l’assessore regionale Andrea Antonini, l’arcivescovo Gianpiero Palmieri, il presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini, il ministro provinciale dei Frati Minoridelle Marche Fra Sergio Lorenzini, il guardiano del convento di Ascoli Fra Giansante Lenti e i sindaci dei comuni attraversati dal

Il cammino dei Cappuccini: “Opportunità di sviluppo per le zone colpite dal sisma” - Il cammino dei cappuccini: “Opportunità di sviluppo per le zone colpite dal sisma” - Il commissario alla ricostruzione Guido Castelli: “Il tratto che attraversa le Marche all’interno dell’area del cratere si sviluppa per circa 270 chilometri” ... ilrestodelcarlino

Ascoli, Cammino dei Cappuccini eccellenza marchigiana e volano per sviluppo Cratere - Ascoli, cammino dei cappuccini eccellenza marchigiana e volano per sviluppo Cratere - Lo ha detto Guido Castelli Commissario Straordinario alla Ricostruzione e Riparazione sisma 2016 intervenendo al convegno che si è svolto nella città delle Cento Torri ... picenooggi

Il Cammino dei Cappuccini per valorizzare l’entroterra marchigiano - Il cammino dei cappuccini per valorizzare l’entroterra marchigiano - Ascoli. – “Il cammino dei cappuccini può essere considerato un’eccellenza marchigiana. La sua valorizzazione è un’opportunità di sviluppo e crescita sostenibile di tante nostre comunità e, in particol ... cronachemarche