Il cambio ai vertici Letizia Affatato provveditore a Milano

(Di martedì 28 maggio 2024)al vertice dell’ufficio scolastico milanese: la nuova dirigente è, giàdi Pavia e dirigente dell’ufficio “parità scolastica“.prende il posto delYuri Coppi, chiamato ora a guidare l’ufficio scolastico pavese, il servizio regionale “Scuole non statali paritarie e non paritarie“, nonché il servizio scuole straniere in Italia. "Anche se arrivo da 22 anni di dirigenza e da tanti uffici e incarichi diversi, ogni volta è un battesimo. Bisogna armarsi di pazienza, di buona volontà e impegno e credere negli obiettivi", commenta, al timone ora dell’ufficio scolastico più grande della Lombardia e tra i più grandi d’Italia. Dirigente amministrativo, la sua carriera nella scuola era cominciata dal concorso del 2002 per l’accesso alla dirigenza; alle spalle aveva anche esperienze al Ministero della Finanza e nel giornalismo.