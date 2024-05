Il buio di Dante

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) In una scuola media di Treviso, due studenti musulmani sono stati esentati dallo studio della Divina commedia di. Secondo il loro prof, che ha scritto ai genitori, studiare Inferno, Purgatorio e Paradiso potrebbe essere offensivo per chi abbraccia l'Islam: famiglie d'accordo, via libera a un programma alternativo con Boccaccio. Al di là del polverone anche politico che si è alzato attorno al caso, sono interessanti le parole sulla vicenda che arrivano da Ravenna, città che custodisce la tomba die ne porta avanti lo studio e il ricordo. Per la direttrice della Fondazione Ravennantica, Francesca Masi, ente che gestisce Museo e Casa dedicati al Sommo Poeta, tutto questo è 'anacronistico.non mette Maometto tra gli eretici, bensì tra gli scismatici riconoscendo dunque la comune radice abramitica tra cristanesimo e islamismo.