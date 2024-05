Il best seller Cessna Citation Latitude e il modello di punta Citation Longitude offrono nuove funzioni avioniche avanzate

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 28 maggio 2024) WICHITA, Kansas–(BUSINESS WIRE)– Ile ilsono progettati e prodotti da Textron Aviation Inc., un’azienda di Textron Inc. (NYSE:TXT). “I jetai clienti prestazioni, produttività e redditività che aprono un nuovo mondo di possibilità nell’aviazione e per il loro business”, ha dichiarato Lannie O’Bannion, vicepresidente senior delle divisioni Global Sales & Flight Operations. “Questi miglioramenti dimostrano il nostro impegno a investire continuamente nei nostri leggendari prodotti per progettare e offrire la migliore esperienza di volo ai nostri clienti”. Dotati della più recente suite avionica Garmin G5000, i modellisaranno dotati di una serie die tecnologiedi Garmin, tra cui il Synthetic Vision Guidance System (SVGS) visualizzato sui display di volo principali, che si associa alla Synthetic Vision Technology (SVT) per supportare minimi di avvicinamento fino a 46 m (150 ft).