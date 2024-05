Dal Belgio trenta F-16 per Kiev... in quattro anni - Dal belgio trenta F-16 per Kiev... in quattro anni - Continua il periplo europeo del presidente ucraino Zelensky, che dopo il miliardo di euro di sostegno extra da Madrid, a Bruxelles ha visto confermato l’arrivo di decine di caccia belgi ... rsi.ch

Il Belgio si impegna a consegnare 30 F-16 a Kiev entro 2028 - Il belgio si impegna a consegnare 30 F-16 a Kiev entro 2028 - Il belgio si impegna a consegnare trenta aerei F-16 all'Ucraina da qui al 2028. E' questo il fulcro dell'accordo, riassunto questa mattina ai media belgi dalla ministra degli Esteri Hadja Lahbib, che ... ansa

Ennesimo record per Cristiano Ronaldo: segna 35 gol nel campionato saudita in una stagione - Ennesimo record per Cristiano Ronaldo: segna 35 gol nel campionato saudita in una stagione - Due gol per entrare ancora una volta nella storia: nell’ultima gara di campionato, Cristiano Ronaldo raggiunge 35 reti in Saudi Pro League e stabilisce l’ ennesimo record personale della sua carriera. ilfattoquotidiano