Il Belgio consegnerà a Kyjiv trenta F-16 e un miliardo di euro di aiuti militari

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 28 maggio 2024) Quasi undidimilitare ejet da combattimento supersonici F-16. È il contenuto del nuovo accordo fra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il primo ministro delAlexander De Croo. L’annuncio del nuovo pacchetto diè stato dato oggi durante la visita del presidente ucraino a Bruxelles. «Siamo molto determinati per quanto riguarda il nostro sostegno — ha scritto De Croo su X — quindi dobbiamo fare di più, meglio e più velocemente». Today Belgium signs an agreement on security cooperation and long-term support with Ukraine. President @ZelenskyyUa you need the right tools to protect your citizens. We are very determined when it comes to our support. So we need to more, better and faster. pic.twitter.