Il 1° giugno è la giornata mondiale dei genitori

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 28 maggio 2024) . Consigli utili da una fonte molto antica, seguire i primi passi dei figli Qualiano: I suoi primi passi, il conseguimento della patente di guida, il giorno del diploma: queste sono alcune pietre miliari nella vita di un figlio che emozionano anche i. Meno celebrato, ma altrettanto importante è il lavoro, impegnativo e quasi sempre stressante, che isvolgono dietro le quinte per aiutare i loro figli a raggiungere questi traguardi. Non c’è da stupirsi che molti trovino laalità faticosa, addirittura frustrante. Riconoscendo il ruolo fondamentale deinell’educazione dei propri figli, le Nazioni Unite hanno persino istituito ladei, il 1°, per valorizzare l’impegno altruistico e la cura dei