Iias oltre 9 italiani su 10 portano surgelati in tavola

(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 mag. (Adnkronos/Labitalia) – Che gliamino i prodottiè un dato di fatto: il 99% dichiara di consumarli e il 53% lo fa addirittura abitualmente. I frozen food dimostrano di essere apprezzati su tutto il territorio nazionale, con percentuali leggermente più elevate al Nord-ovest (55%) e tra la Generazione X (57%). Positivo anche il trend di consumo deinegli ultimi 5 anni: è aumentato per 4su 10 (39,3%), in particolare uomini (43%), giovani (50% GenZ e 45% Millennials) e famiglie con figli piccoli (48%).Un consumo consapevole, avvalorato dall?elevato livello qualitativo riconosciuto oggi ai frozen food: al palato,la metà degliapprezza i prodottiper bontà, consistenza e percezione di freschezza.

Oltre 9 italiani su 10 utilizzano prodotti surgelati - Oltre 9 italiani su 10 utilizzano prodotti surgelati - Roma, 28 mag. (askanews) – Oltre 9 italiani su 10 utilizzano prodotti surgelati e, tra questi, il 53% ne fa un uso abituale. Positivo il trend di consumo nell’ultimo quinquennio: 4 italiani su 10 dich ... askanews

Iias, al palato metà italiani preferisce i prodotti surgelati ai freschi - Iias, al palato metà italiani preferisce i prodotti surgelati ai freschi - I prodotti surgelati sono gustosi come gli analoghi freschi No, oggi - secondo oltre la metà degli italiani - lo sono anche di più e vengono preferiti per qualità complessiva, gusto, percezione di fr ... adnkronos

Iias, surgelati economicamente più convenienti dei prodotti freschi - Iias, surgelati economicamente più convenienti dei prodotti freschi - L'erronea convinzione che i prodotti surgelati siano meno convenienti dei freschi non trova riscontro nella realtà ... adnkronos