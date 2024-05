Iias al palato metà italiani preferisce i prodotti surgelati ai freschi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 mag. (Adnkronos/Labitalia) – Isono gustosi come gli analoghi? No, oggi – secondo oltre ladegli– lo sono anche di più e vengono preferiti per qualità complessiva, gusto, percezione di freschezza e consistenza. E’ quanto emerge da un test di assaggio ‘blind’, condotto per-Istituto italiano alimentidall?istituto di ricerca AstraRicerche, che ha coinvolto nell?indagine 180 comuni consumatori, ai quali è stato chiesto di esprimere un voto a seguito dell?assaggio ‘al buio’ di un minestrone, filetti di merluzzo e fagiolini preparati in modo identico nella versione surgelata e fresca, al punto da renderli non distinguibili a livello visivo e presentati anche in ordine casuale bilanciato, per non condizionarne il giudizio.