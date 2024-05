Iacovacci incalza | Che fine hanno fatto le casette di Natale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 28 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Cheleacquistate dal Comune di Avellino per i mercatini natalizi? Mi riferisco tanto a quelle utilizzate fino a due anni fa che a quelle acquistate per lo scorso anno”. Così Ettore, capogruppo uscente del Pd in Assise comunale e candidato a sostegno di Antonio Gengaro. “A nome di tutto il gruppo consiliare uscente del Pd e di tutto il partito chiedo al Commissario prefettizio di verificare, anche perché in questa campagna elettorale si è perso il senso della decenza, c’è chi parla di trasparenza dopo aver governato per cinque anni accanto al sindaco Festa oggi agli arresti, senza pubblicare delibere e determine, truccando i concorsi pubblici, portando la città al disastro finanziario con una spesa folle, attraverso appalti e spacchettamenti.