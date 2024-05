I tesori nascosti esistono ancora E anche i pirati

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 28 maggio 2024) L’ attività del comunicare, nonostante sia già da tempo una disciplina di studio, di conseguenza insegnata in corsi universitari, contieneuna connotazione che si potrebbe definire arte. È importante tenerla separata da forme di pubblicità e propaganda e lasciare che venga utilizzata dove le altre due appena citate avrebbero scarso effetto, se non proprio nessuno. Un caso di specie. Dai dati ufficiali diffusi con regolarità dal Ministero del Tesoro, si apprende che il debito pubblico italiano supera attualmente il Pil di diverse lunghezze. La dimensione del loro divario solo nell’anno 2023 ha iniziato a rallentare la sua corsa. Quel debito, circa 200 miliardi di euro, è pressoché insostenibile per quanto costa attualmente il suo servizio.