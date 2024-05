I simboli allegorici di Arezzo dipinti da Giorgio Vasari | una mostra nella sede di Signa Arretii

(Di martedì 28 maggio 2024), 28 maggio 2024 – Sabato 1 e domenica 2 giugno, in concomitanza con la consueta apertura dellasociale in Via Bicchieraia 30 per la Fiera Antiquaria (mattina 9.30-12.30; pomeriggio 15.30-18.30), l’Associazioneproporrà unagratuita per celebrare la figura dinel 450° anniversario dalla morte. L’esposizione, ideata e curata dai ragazzi del Gruppo Cultura dell’Associazione, dal titolo “Idida”, avrà come oggetto un'allegoria della Città didipinta daattorno al 1558 all'interno della cosiddetta Sala di Cosimo I presso Palazzo Vecchio. L'iconografia, poco conosciuta perché ubicata nell'ala del palazzo generalmente chiusa al pubblico, si differenzia dall'altra ben più nota realizzata dalpresso il Salone dei Cinquecento per la presenza di una serie di simbologie dal sapore fantastico tratte dalla tradizione storica e letteraria aretina che disvelano la profonda conoscenza, e quindi anche il legame, che l'artista aretino aveva avuto nei confronti della propria terra d'origine.

