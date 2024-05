I ristoranti di Londra più amati dalla Famiglia Reale Inglese

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di martedì 28 maggio 2024) Life&People.it La Regina Elisabetta II Windsor, durante la sua lunga permanenza nei palazzi del potere di, con il suo esempio ineccepibile di dedizione al ruolo di sovrana, ha insegnato che essere unsignifica essere sempre in servizio, sempre al centro dell’attenzione, continuamente sottoposti allo sguardo e al giudizio dei cittadini. Eppure, proprio a, esistono luoghi dove anche i componenti dellapiù chiacchierata del mondo trovano rifugio e ristoro e possono godersi un pranzo, una cena o un tè pomeridiano per vivere momenti conviviali e godersi la vivace e variegata scena gourmet della capitale britannica. The Goring Hotel Divenuto noto urbis et orbis per aver ospitato la Principessa Kate la notte prima delle nozze con William, The Goring è noto da sempre per il suo legame con la, grazie alla vicinanza fisica a Buckingham Palace.