I pronostici di martedì 28 maggio | Coppa Libertadores playoff Serie C e altri campionati

Iniziano stasera le Final Four dei playoff di Serie C con l'andata delle semifinali: Avellino-Vicenza e Carrarese-Benevento. Solo una tra queste quattro festeggerà la promozione in Serie B, a questo punto della post season scompare il vantaggio per il miglior posizionamento in classifica, saranno classiche sfide di andata e ritorno con tempi supplementari e rigori in caso di parità complessiva nel punteggio. La squadra del Flamengo esulta dopo un gol (LaPresse) – IlVeggente.itIl Vicenza ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime quattro partite, ma l'Avellino ha il migliore attacco del girone C e ha sempre segnato nelle ultime sette partite giocate al Partenio. Gli irpini dovrebbero quanto meno evitare la sconfitta in una partita in cui il numero di gol complessivi dovrebbe essere compreso tra 1 e 3.