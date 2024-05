I programmi in tv oggi 28 maggio 2024 | film e intrattenimento

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 28 maggio 2024) Su Rai Uno Pretty Woman, su Canale 5 Il Volo in concerto. Guida aiTv della serata del 28Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 28? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.20 Pretty Woman. Dietro l’aspetto affascinante Edward Lewis si nasconde un’abilità straordinaria e senza scrupoli nel campo della finanza. Una sera, a Hollywood, conosce casualmente Vivian Ward, una prostituta. Lei ha bisogno di soldi e lui di – una donna che lo accompagni nei suoi pranzi di lavoro. È un rapporto puramente commerciale, ma il cuore di Edward comincia piano piano a sciogliersi.