I problemi del fondo 777 devono preoccupare il Genoa?

(Di martedì 28 maggio 2024) Venerdì 10 maggio un gruppo di persone si è radunato fuori dal centro sportivo dello Standard Liegi, proprio appena prima che il pullman della squadra uscisse dai cancelli per raggiungere lo Sclessin Stadion e affrontare il Westerlo in campionato. I tifosi hanno impedito al pullman di proseguire, costringendo il club a prendere una clamorosa decisione: chiedere il rinvio della partita. Non si tratta dell’ennesima “follia ultras”, come dicono i giornali in questi casi: chi conosce bene cosa sta accadendo a Liegi sa che questo comportamento è tutt’altro che irrazionale o immotivato. La società sta annegando nei debiti, da circa sei mesi non vengono pagati i partner commerciali e i fornitori, gli stipendi dei giocatori e dello staff subiscono ritardi, le ultime due sessioni di mercato sono state bloccate dalle istituzioni del calcio belga.

