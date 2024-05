I pro-Palestina sui binari | bloccata la stazione di Bologna caos per i treni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) La circolazione ferroviaria è sospesa alladiCentrale per una manifedi alcune centinaia di manifestanti pro. Secondo quanto si apprende, sono bloccati idal primo al sesto. Nessun problema per quanto riguarda lasotterranea dell'Alta velocità.Nel corso di un corteo promosso dai Giovani palestinesi dopo la strage di Rafah a causa di un raid israeliano, definito "tragico errore" dal presidente Netanyahu, i manifestanti hanno infatti occupato i primi duedellacentrale, al grido "se non cambierà, Intifada sarà". Al momento gli attivisti sono ancora suiintonando cori in arabo e a sostengo della causa palestinese. Intanto a La Sapienza, i rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio di Amministrazione intervenendo nella seduta del 28 maggio 2024 hanno espresso indignazione nei confronti delle proteste violente e dagli atti vandalici compiuti da poche decine di individui che occupano da alcune settimane il pratone della Città universitaria: "Gli orrori che si stanno perpetrando in, e non solo, meritano attenzione da parte del Governo e da parte di tutte le istituzioni.