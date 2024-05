I preti gay non vogliono più nascondersi

Test d'ingresso per preti, Krienke: "La Chiesa capisce che da sola non ce la può fare" - Test d'ingresso per preti, Krienke: "La Chiesa capisce che da sola non ce la può fare" - Per il professore alla Facoltà di teologia dell'Usi, le misure proposte dalla Chiesa svizzera per prevenire casi di abusi indicano un significativo cambio di approccio nell'affrontare la questione. ticinonews.ch

Don Charles, i funerali del prete nella chiesa Nostra Signora della Consolazione - Don Charles, i funerali del prete nella chiesa Nostra Signora della Consolazione - Si svolgeranno giovedì 30 maggio alle 10 nella parrocchia nostra signora della consolazione i funerali di Don Charles, il sacerdote nigeriano stroncato da un ictus cerebrale. Charles Chukwudi Onyeneme ... blogsicilia

Da informatico a prete. La svolta di Pierluigi, sacerdote a 57 anni - Da informatico a prete. La svolta di Pierluigi, sacerdote a 57 anni - Una crisi esistenziale a 20 anni lo spinge al percorso di fede. Dopo 5 anni di seminario, sabato ha accettato vesti e calice ... mattinopadova.gelocal