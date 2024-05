I migliori caschi da moto per rapporto qualità prezzo senza dimenticare ovviamente la sicurezza

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 28 maggio 2024) Scegliere il casco dapiù adatto alle proprie esigenze,spendere un capitale, né prendere sottogamba il discorso, non è semplice, perché l'offerta è vasta e ci sono diversi canali di vendita. Dai tradizionali negozi di abbigliamentoalle concessionarie, fino ai supermercati,contare l'online, dove puoi trovare praticamente tutto. Come scegliere il casco più adatto a te Sicuramente il modo migliore per trovare il casco perfetto per la propria testa è provarlo, lasciandolo anche calzato per diversi minuti. Questo serve per accorgersi di eventuali indolenzimenti che non compaiono subito. Per capire se la taglia è corretta, una volta indossato il casco, bisogna scuotere la testa sia lateralmente che dall'alto verso il basso.