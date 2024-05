I Lunatici | Rosy ricorda la sua grande storia d’amore e emoziona gli ascoltatori

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di martedì 28 maggio 2024) I, programma radiofonico condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Rai Radio 2, ha di nuovoto i suoi fedeli. Nella notte tra lunedì 27 maggio e martedì 28 maggio 2024, è intervenutachiamando al 06 3131 per raccontare il suo ricordo della sua bellae non solo. L’ascoltatrice ha svelato inizialmente di essere una presidente di un’associazione per la ricerca oncologica e che lavoro di notte per poi raccontare qualcosa in più di sé. “La mia è una scelta a lavorare di notte, perché di giorno sono molto impegnata” ha dichiaratorispondendo ad Andrea Di Ciancio e Arduini. “Lo dico perché siamo tra pochi: sono la compagna di Augusto Daolio, il cantante dei Nomadi” ha poi svelato l’ascoltatrice, cogliendo di sorpresa anche i due conduttori.