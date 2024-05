I limiti della pressione militare su Gaza e il destino degli ostaggi israeliani

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 28 maggio 2024) Ma insomma, cosa avrebbe dovuto fare Benjamin Netanyahu dopo il 7 ottobre per liberare gli, se non attaccare Hamas? È l’obiezione che viene fatta da chi ritiene che lafosse l’unica strada per costringere Sinwar alla resa. Familiarie oppositori del governo sostengono invece che per Netanyahu liberare i rapiti non sia mai stato un vero obiettivo, solo un’eventualità.Ritengono che la strategianon fosse affatto l’unica strada. Anzi non fosse affatto “la” strada per salvare gli, perché liberare militarmenteda Hamas e liberare glinon sono obiettivi perseguibili con una stessa, unica strategia, né con una stessa unica timeline. Un riepilogo dei fatti sembra dare loro ragione.