I dubbi di Arcigay sulla frase di Papa Francesco | Parole lontane dal suo linguaggio forse costruite ad arte

Papa Francesco si scusa pubblicamente per il commento offensivo e fa marcia indietro: “Nella Chiesa c’è spazio per tutti” - papa Francesco si scusa pubblicamente per il commento offensivo e fa marcia indietro: “Nella Chiesa c’è spazio per tutti” - Ieri, papa Francesco è stato al centro di polemiche a seguito di un commento fatto durante una conversazione privata con i vescovi della CEI. La frase, ritenuta offensiva da molti, ha portato il papa ... baritalianews

Gay, Maesi (Arcigay): "Parole costruite ad arte Non denunciamo il Papa" - Gay, Maesi (arcigay): "Parole costruite ad arte Non denunciamo il papa" - Frociaggine/ Maesi (arcigay): "Sono espressioni che fatichiamo a commentare e fuori luogo attribuite a un Pontefice. Un'operazione per screditarlo" ... affaritaliani

Il Papa si scusa per la frase sulla ‘frociaggine’: “Non intendevo offendere, la Chiesa è aperta a tutti” - Il papa si scusa per la frase sulla ‘frociaggine’: “Non intendevo offendere, la Chiesa è aperta a tutti” - papa Francesco risponde alle polemiche sui commenti controversi durante l'incontro con i vescovi della CEI Il Pontefice ribadisce l'accoglienza per tutti nella Chiesa e si scusa per l'uso di ... controcopertina