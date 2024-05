I DARLIN’ sono usciti il 24 maggio con SAI C’È QUALCOSA NELL’ARIA

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 28 maggio 2024) Il duo musicale, formato dal piemontese Alberto Dante e dall’americano Garret Rhea, presenta il nuovo singolo “Sai c’è ()”. Il brano è disponibile da venerdì 24in radio, su tutte le piattaforme digitali e in tutti i digital stores. Andiamo ad approfondire.– “Sai c’è ()” Il duo musicaleè formato dal piemontese Alberto Dante e dall’americano Garret Rhea e presenta il nuovo singolo “Sai c’è ()“. Il brano è disponibile da venerdì 24in radio, su tutte le piattaforme digitali e in tutti i digital stores. Il singolo è stato registrato in due versioni: una in italiano e una in inglese. Alcuni passaggi della versione inglesestati inclusi anche nella versione italiana, creando una fusionera che richiama l’atmosfera di una festa dal vivo nei sobborghi di Chicago.