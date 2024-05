I danni derivanti dalle cause legali PFAS potrebbero superare quelli dell’amianto avvertono gli avvocati del settore

(Di martedì 28 maggio 2024) Il pericolo dei: una minaccia legale senza precedentidelche leriguardanti iquelle, con costi “astronomici” in arrivo. Brian Gross ha lanciato l’allarme durante una conferenza, mettendo in guardia le aziende su un’ondata di contenziosi imminenti. Le sostanze, comunemente conosciute come “prodotti chimici per sempre”, sono responsabili di gravi problemi di inquinamento e rischi per la salute legati a casi di cancro. Il governo federale ha recentemente ordinato la rimozione di diversi tipi didall’acqua potabile di milioni di cittadini americani. L’impatto devastante deiLe industrie L'articolo proviene da News Nosh. .

