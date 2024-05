I coltivatori nemici del verde? Non è vero sono i primi custodi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) Cena del mondo agricolo in una delle eccellenze del settore come l’azienda Lodi per sostenere Guglielmo Garagnani, già presidente Confagricoltura e ora candidato alle elezioni europee nella lista di Fratelli d’Italia, e di Beatrice Lodi che corre per il consiglio comunale di Ferrara. A fare da anfitrione il padre Vittorio Lodi promotore per tanti anni della famosa Festa Tricolore di Mirabello. Tra gli ospiti il senatore Roberto Menia, gli onorevoli Mauro Malaguti e Luca Bellotti e il presidente di Confagricoltura Ferrara Francesco Manca. Garagnani ha sottolineato il difficile momento – contrassegnato dalla crisi e da sistema che va assolutamente rivisto – per moltiche nonaffattodell’ambiente, come insinua una bizzarra ideologia green, ma piuttosto negrazie al loro ruolo insostituibile nella salvaguardia dei nostri campi.