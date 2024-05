I carri armati israeliani raggiungono il centro di Rafah

Non sono bastati i 45 morti causati dall’attacco aereo contro il campo profughi. Nella notte l’esercito israeliano è tornato a colpire a Rafah , nel sud della Striscia di Gaza . Sono 16 le vittime secondo la Difesa civile palestinese e la Mezzaluna Rossa palestinese. Gli attacchi si sono conc entrati ... ilfattoquotidiano

Non sono bastati i 45 morti causati dall’attacco aereo contro il campo profughi. Nella notte l’esercito israeliano è tornato a colpire a Rafah , nel sud della Striscia di Gaza. Sono 16 le vittime secondo la Difesa civile palestinese e la Mezzaluna Rossa palestinese. Gli attacchi si sono conc entrati ... ilfattoquotidiano

Secondo diversi rapporti palestinesi locali, i tank israeliani sono arrivati al centro della città di Rafah . Lo hanno segnalato media israeliani , che citano media internazionali. Israele prosegue la sua campagna quindi, mentre ormai circa 1mln di palestinesi vagano per la Striscia di Gaza senza ... ilgiornaleditalia

Gaza, carri armati israeliani nel centro di Rafah - Gaza, carri armati israeliani nel centro di Rafah - carri armati di Israele hanno preso il controllo della zona della rotonda di Al-Awda, nel centro della città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza ... dire

"Presentata una nuova proposta". Il passo avanti di Israele per la tregua a Gaza - "Presentata una nuova proposta". Il passo avanti di Israele per la tregua a Gaza - Mentre a Rafah i carri armati delle Idf hanno raggiunto il centro della città, sul fronte diplomatico proseguono le trattative. Il giornalista di Axios Barak Ravid ha riferito che lunedì 27 maggio Tel ... ilgiornale

Polonia, svelata la “linea Tusk”: una nuova cortina di ferro al confine con la Bielorussia per proteggere l'Europa - Polonia, svelata la “linea Tusk”: una nuova cortina di ferro al confine con la Bielorussia per proteggere l'Europa - La Polonia ha svelato i piani per una linea di fossati anticarro, bunker e campi minati lungo il confine con la Bielorussia mentre aumentano le tensioni con la Russia. Il primo ... ilgazzettino