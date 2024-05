I bambini esplorano la città

(Di martedì 28 maggio 2024) Molte le attività che anche nel corso di quest’anno scolastico sono state organizzate dalla Pars al centro di aggregazione giovanile "Pippo per gli amici" del Comune di Corridonia. Tra queste ha avuto grande successo il progetto "Incursioni in", legato al laboratorio di teatro e realizzato con l’insegnante Fabiana Vivani. Un percorso pensato con l’obiettivo di far conoscere aii nuclei della cultura cittadina, così sono ideate quattro uscite nelle quali isono stati accompagnati dalle educatrici e dall’insegnante di teatro Vivani. Sono stati visitati il teatro Velluti, la casa natale di Filippo Corridoni, l’abbazia di San Claudio e Villa Fermani. "Tante le iniziative proposte dal Cag – ha affermato l’assessore ai servizi sociali Nelia Calvigioni –, soprattutto per far conoscere il territorio di Corridonia e la sua storia, che si sono aggiunte a quelle tradizionali.

