Huijsen lascia la Roma | l’emozione nel messaggio social rivolto ai tifosi

(Di martedì 28 maggio 2024) Concluso il prestito semestrale dalla Juventus alla, Danè pronto per fare ritorno alla base. Positiva l’esperienza del 19enne difensore olandese nella Capitale: 14 le presenze stagionali, 2 gol e 1 assist all’attivo. Laha provato a sondare il terreno per un possibile acquisto definitivo, la Juventus ha risposto picche. Il calciatore si è congedato, intanto, con unai: “grazie stupendaper questi 6 mesi pieni di emozioni, ho avuto il privilegio di vivere la tua passione per questa squadra e questi colori!“. L'articolo CalcioWeb. .

