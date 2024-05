HPV vaccino e giornalismo pericoloso

Leggi tutta la notizia su butac

(Di martedì 28 maggio 2024) Su alcuni quotidiani nazionali è stata riportata la notizia della decisione presa dalla Regione Puglia sulle vaccinazioni per prevenire il Papilloma virus. Patrizia Floder Reitter il 24 maggio su La Verità scrive: La Puglia vara una legge che subordina l’iscrizione a medie, superiori e università alla certificazione di essere immunizzati contro il Papilloma Virus. In alternativa, bisogna mettere nero su bianco il rifiuto a sottoporsi all’iniezione. Una chiara violazione dei diritti. L’articolo gioca con le parole: non c’è nessuna subordinazione in base alla certificazione vaccinale, difatti – come spiegato subito dopo – basta specificare di non essersi vaccinati, come d’altronde è spiegato su altri quotidiani. Ad esempio riporta Il Fatto Quotidiano: Non è previsto nessun obbligo vaccinale ma il dissenso informato, ovvero l’attestazione di una scelta finalizzata solo ed esclusivamente al diritto dei ragazzi di essere informati.