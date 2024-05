Highlights 100 metri maschili Meeting Ostrava 2024 | Jacobs solo terzo VIDEO

(Di martedì 28 maggio 2024) Ilcondella gara dei 100deldi, in cui Marcellsi è dovuto accontentare delposto. Prova da dimenticare per l’azzurro, che ha corso in 10.19, facendo un passo indietro rispetto alle sue ultime uscite. “E’ stata una brutta corsa, devo guardarla con il mio coach per capire dove migliorare visto che fra due giorni dovrò gareggiare di nuovo. Dopo 40le gambe non lavoravano, non avevo né potenza né velocità” ha dichiarato l’oro olimpico di Tokyo 2020. ???? Andre De Grasse ?? devance Rylem Forde ?? et le champion olympique en titre Marcell?? sur 100m à! Le canadien s’est imposé en 10.10 SB (0.0). #Athlétisme pic.twitter.com/jJ0DLhHRFf — MR.CARTER (@NelsonCarterJr) May 28,SportFace.

Ostrava, Marcell Jacobs terzo nei 100 metri in 10.19. Vince il canadese De Grasse - Ostrava, Marcell Jacobs terzo nei 100 metri in 10.19. Vince il canadese De Grasse - Leggi su Sky Sport l'articolo Ostrava, Marcell Jacobs terzo nei 100 metri in 10.19. Vince il canadese De Grasse ... sport.sky

Serie A: azzurri out da coppe. Biancocelesti in Europa, Frosinone in B. VIDEO - Serie A: azzurri out da coppe. Biancocelesti in Europa, Frosinone in B. VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, Atalanta-Torino 3-0 e Napoli-Lecce 0-0: azzurri fuori dalle coppe europee ... tg24.sky

GP Monaco, gli highlights della gara vinta da Leclerc - GP Monaco, gli highlights della gara vinta da Leclerc - È stato un gran premio interminabile quello di Monaco 2024. Poche centinaia di metri dopo la partenza, infatti, Perez e le due Haas si sono rese protagoniste di una carambola che ha costretto i ... autosprint.corrieredellosport