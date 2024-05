Hamburger Day | Il 28 Maggio Celebrazione Mondiale per il Panino più Amato

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 28 maggio 2024) L'Aquila - Il 28si celebra in tutto il mondo l'Day, una giornata dedicata a uno dei panini più amati e simbolo della cultura dello street food. Oggi l'viene proposto in molteplici varianti, in grado di soddisfare i palati più esigenti: dal classico bacon cheeseburger al chicken burger, fino alle versioni gourmet e vegane. Secondo Uber Eats, Napoli è la capitale italiana dell', seguita da Milano e Roma. Torino si posiziona al quarto posto, mentre Catania chiude la classifica. Tra le preferenze degli italiani, l'in formato gigante con pancetta è in cima alla lista, seguito dal classico, quello con carne di pollo e l'con doppio for. I formaggi italiani, come Parmigiano Reggiano, Montasio e Asiago, sono tra gli ingredienti più apprezzati.