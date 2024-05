Hamburger day 2024 gli esperti | Non fa male ma ecco come mangiarlo correttamente

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 28 maggio 2024) Tante volte in passato l’è stato indicatoun simbolo del “mangiarea tavola”, escluso dalle diete indicate dagli. Oggi, 28 maggio, si celebra però la giornata nazionale del Burger Day, una delle pietanze più diffuse al mondo. Tuttavia, secondo quanto dicono oggi i medici, la sua cattiva fama potrebbe essere esagerata. “Non è corretto mettere l’nella lista dei ‘cattivi’ perché, in realtà, non esistono cibi buoni o cattivi in assoluto. Dipende davengono inseriti nell’alimentazione complessiva,” ha spiegato all’Adnkronos Salute Michele Carruba, direttore del Centro di studio e ricerca sull’obesità dell’università Statale di Milano. Dal punto di vista scientifico, ha precisato lo specialista, “esiste però una buona e una cattiva alimentazione.